﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,5382
EUR64,2398
GBP75,7075
курс ЦБ РФ на 6 мая
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+8°
Облачно
ночь +14°,  утро +14°,  br/>д +22°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
8 мая 2017 г.

Рустэм Хамитов сравнил свободную экономическую зону Кумертау с ребенком, которого нужно воспитывать

Рустэм Хамитов сравнил свободную экономическую зону Кумертау с ребенком, которого нужно воспитывать

В ходе рабочей поездки в Кумертау, город, который входит в  зону территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) глава региона рассказал об инвестиция в республику и приве необычные примеры.

  - Создать ТОСЭР, как оказалось, не так сложно. Это бюрократическая процедура. А вот сейчас начинается самая настоящая работа, самое сложное.

Это как после рождения ребёнка его нужно воспитывать, оберегать от болезней, дать образование и т.д. Примерно такая же ситуация у нас с вами с территорией опережающего развития, - отметил Рустэм Хамитов.

Также глава региона  особо подчеркнул,  что инвестиции для республики – это приоритетная задача. По результатам прошлого года, по темпам привлечения средств в Башкирию регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

 - По разным причинам 10-15 лет назад, когда в стране создавались свободные экономические зоны, республика не вошла в перечень территорий, которые занимались такого рода проектами. Поэтому, начиная с 2010 года, нам пришлось просто-напросто догонять процессы, которые шли в стране, в соседних регионах. Надеюсь, что сейчас мы уже приблизились по современной организации инвестиционного процесса к передовым регионам Российской Федерации. В частности, из 10 ТОСЭР, созданных в стране, две – у нас в республике. Это Кумертау, где мы находимся, и Белебей, в котором в ближайшее время мы тоже проведём такого рода встречу с инвесторами и обсудим множество вопросов.

Так вот, по инвестициям. У нас достаточно много серьёзных, крупных проектов – и больших, и средних, и малых. Мы не делим их на приоритетные и неприоритетные с точки зрения работы с ними. Хотя в формальной части, конечно же, придаём ряду проектов определённый статус. Это даёт и льготы по налогообложению, и новизну для тех, кто пришёл к нам с действительно крупными проектами и по-настоящему работает. Но для меня нет разницы: важны и «малыши», и крупные проекты, - рассказал Рустэм Хамитов.

 

Фото пресс-службы главы региона
Теги: ТОСЭр, Рустэм Хамитов в Кумертау, глава Башкирии, инвестиции в Башкирию
198 Оценить новость:  0  0
Отправить
Праздничные мероприятия в Уфе 9 мая
8 Май 2017 г.
Праздничные мероприятия в Уфе 9 мая
В Уфе пройдет первый в этом году фестиваль водных фонариков
8 Май 2017 г.
В Уфе пройдет первый в этом году фестиваль водных фонариков
Погода в Башкирии на 9 мая
8 Май 2017 г.
Погода в Башкирии на 9 мая
Уфимец оставил службу в МЧС, чтобы открыть автосервис европейского уровня
8 Май 2017 г.
Уфимец оставил службу в МЧС, чтобы открыть автосервис европейского уровня
В Уфе подешевел проезд на троллейбусах
8 Май 2017 г.
В Уфе подешевел проезд на троллейбусах
Уровень рек Башкирии на 8 мая: полный список
8 Май 2017 г.
Уровень рек Башкирии на 8 мая: полный список
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]