Уфимец оставил службу в МЧС, чтобы открыть автосервис европейского уровня

8 мая 2017 г.

Эдуард Валеев вместе со своим другом Георгием Шехтером открыли в Уфе автосервис европейского уровня, чтобы изменить представление людей о вечно грязных, пропахших бензином и маслом мастерских.

- Мне нравилось работать в МЧС. Замечательный коллектив, стабильная зарплата и не скучно. Но вскоре пришло осознание, что жизнь слишком коротка, чтобы разделять работу и хобби. Расставил приоритеты и отказался от перспектив на госслужбе, - начинает свой рассказ Эдуард Валеев.

Дело в том, что молодой человек вместе с другом серьезно увлекались автомобилями для внутреннего рынка Японии (JDM), , однако при их обслуживании часто испытывали трудности во многих сервисах и СТО. То квалификация механиков не позволяет, то грязь и неряшливый вид сотрудников отпугивает. Ребята все чаще начали думать о том, чтобы открыть свое дело и сделать такой автосервис, чтобы туда, не испытывая стресс могла прийти даже мама с детьми.

- По статистике более 75% клиентов автосервисов, в той или иной степени недовольны обслуживанием. И причины недовольства ни для кого не секрет, а скорее предмет для анекдотичных или трагичных историй. Мы, засидевшись в шкуре потребителя этого рынка, испытали всю боль клиента автосервиса на себе. Решили снять гараж, купили инструмент, изучили матчасть. Для начала перебрали свои авто и знакомых. Затем решили попробовать себя в роли автомехаников и рассказать людям о трудностях этой профессии в блоге. В то время даже толком не знали, что из этого получится. Сделали небольшой ремонт помещения и запустили акцию «Бесплатный ремонт». Днем трудились на своих работах, вечером ехали на другой конец города, ремонтировали авто и ближе к ночи возвращались домой. Это дало нам неоценимый опыт и понимание производственного процесса, мультимарочных алгоритмов работы и даже эмоционального состояния сотрудников, - рассказывает Эдуард.

Если перевести название СТО на русский язык, то получается «Работа в Удовольствие». И действительно, среди серых гаражей яркие краски вывески сразу привлекают внимание, внутри чисто, светло. На полу специальное покрытие, механики ходят в чистой униформе. Есть зона отдыха для клиентов с диваном, телевизором и чистым туалетом. Складывается ощущение, что ты приехал к официальному дилеру дорогой марки автомобилей.

На открытие современной станции технического обслуживания понадобилось около двух миллионов рублей. Самое сложное. По словам ребят, было понять все системы и алгоритмы работы автосервиса как бизнеса.

- Это было трудоемко, но не трудно. Отбросили все лишнее и сконцентрировались на главном. С утра и до ночи вопросы стройки, оборудования, технических решений и доработка концепции. Важно отметить, что нам встречались приятные люди и настоящие профессионалы своего дела, которые нам очень помогли. Они щедро нагружали нас информацией, а мы пытались все впитать и воплотить в жизнь. Напряженный, но интересный период жизни. Благо близкие и родные отнеслись к нему с пониманием, - рассказывают владельцы СТО.

В дальнейшем ребята планируют создать сеть подобных станций технического обслуживания.

- Самое главное – это не боятся воплотить вашу мечту в реальность. Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее в том деле, которое вам не по душе, - дал совет читателям proural Эдуард Валеев.