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8 мая 2017 г.

В Уфе подешевел проезд на троллейбусах

В Уфе подешевел проезд на троллейбусах

Проезд на электротранспорте в столице Башкирии стал дешевле, правда, не во всех районах города. В честь 65-летия со дня образования Калининского и Орджоникидзевского районов Управление электротранспорта Уфы снизило стоимость прозда в троллейбусах под номерами 4, 9, 10, 15.

Теперь при наличном расчете пассажирам предстоит заплатить не 20, а 18 рублей. Данная акция продлится до июля 2017 года.

Теги: троллейбусы в Уфе, электротранспорт, стоимость проезда понизилась
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