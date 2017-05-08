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8 мая 2017 г.
В Уфе подешевел проезд на троллейбусах
Проезд на электротранспорте в столице Башкирии стал дешевле, правда, не во всех районах города. В честь 65-летия со дня образования Калининского и Орджоникидзевского районов Управление электротранспорта Уфы снизило стоимость прозда в троллейбусах под номерами 4, 9, 10, 15.
Теперь при наличном расчете пассажирам предстоит заплатить не 20, а 18 рублей. Данная акция продлится до июля 2017 года.
8 Май 2017 г.
8 Май 2017 г.
8 Май 2017 г.