В Уфе подешевел проезд на троллейбусах

8 мая 2017 г.

Проезд на электротранспорте в столице Башкирии стал дешевле, правда, не во всех районах города. В честь 65-летия со дня образования Калининского и Орджоникидзевского районов Управление электротранспорта Уфы снизило стоимость прозда в троллейбусах под номерами 4, 9, 10, 15.

Теперь при наличном расчете пассажирам предстоит заплатить не 20, а 18 рублей. Данная акция продлится до июля 2017 года.