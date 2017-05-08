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8 мая 2017 г.

Уровень рек Башкирии на 8 мая: полный список

Уровень рек Башкирии на 8 мая: полный список

В некоторых районах республики уровни рек продолжают оставаться высокими, несмотря на то, что на сегодняшний день зафиксировано больше случаев понижения высоты.

Белая в районе села Охлебинино опустилась на 35 см, но высота реки пока держится на отметке 812 см. В Уфе она опустилась на 15 см, ее уровень составляет 680 см. В районе Андреевки Белая поднялась на 5 см, здесь ее высота достигла 608 см. В Бирске она поднялась до 715 см.

Река Сим в районе поселка Глуховский стала ниже на 38 см, ее уровень равен 619 см.

Река Дема в районе Бочкарево опустилась на 12 см и достигла отметки в 527 см.

Уровень реки Уфы в районе Шакши снизился на 12 см и составляет 584 см, в районе села Красная Горка река опустилась на 2 см и ее высота составляет 513 см.

Ляховский (4 см, -9 см)
Водный объект: Уршак

Новоюмраново (263 см, -2 см)
Водный объект: Чермасан

Самарское (64 см, -1 см)
Водный объект: Таналык

Туймазы (136 см, +0 см)
Водный объект: Усень

Арский Камень,д/о (263 см, -32 см)
Водный объект: Белая

с.Метели (285 см, -6 см)
Водный объект: Ай

с.Новосеитово (202 см, +2 см)
Водный объект: Нугуш

с.Верхний Суян (517 см, -16 см)
Водный объект: Уфа

г.Стерлитамак (243 см, -23 см)
Водный объект: Белая

Субхангулово (275 см, -7 см)
Водный объект: Белая

Азово (262 см, -36 см)
Водный объект: Инзер

Чулпан (255 см, -34 см)
Водный объект: Юрюзань

Мраково (56 см, -3 см)
Водный объект: Б. Ик

Новофедоровка (113 см, -4 см)
Водный объект: Ашкадар

Отрадовка (257 см, -6 см)
Водный объект: Стерля

 

фото: Рустам Имамов
Теги: уровень рек на сегодня, паводок 2017, половодье
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