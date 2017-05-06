В Уфе состоялось открытие мотосезона

6 мая 2017 г.

Несмотря на то, что мотоциклисты по улицам башкирской столицы ездят с того момента, как только снег полностью расстаял на дорогах, официальное открытие мотосезона состоялось 6 мая на площади возле «Конгресс-Холла».

Участие в мероприятии приняли несколько десятков байкеров. На своих железных конях они проехали по улицам города, в парке Победы возложили цветы к Вечному огню, а вечером отправились на традиционную вечеринку в честь открытия сезона.

Фотоотчет с мероприятия можно посмотреть ТУТ.