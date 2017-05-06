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6 мая 2017 г.
В Уфе состоялось открытие мотосезона
Несмотря на то, что мотоциклисты по улицам башкирской столицы ездят с того момента, как только снег полностью расстаял на дорогах, официальное открытие мотосезона состоялось 6 мая на площади возле «Конгресс-Холла».
Участие в мероприятии приняли несколько десятков байкеров. На своих железных конях они проехали по улицам города, в парке Победы возложили цветы к Вечному огню, а вечером отправились на традиционную вечеринку в честь открытия сезона.
Фотоотчет с мероприятия можно посмотреть ТУТ.
Фото: Рустам Имамов
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