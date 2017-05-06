Полтысячи студентов в Уфе исполнили вальс Победы

6 мая 2017 г.

В преддверии 9 мая в башкирской столице состоялся праздничный флешмоб - 500 студентов исполнили вальс, который их бабушки и дедушки танцевали в годы войны. Мероприятие молодые люди посвятили ветеранам республики и своим семьям.

Целью проведения данной акции является поднятие патриотического духа и формирование более плотного сотрудничества между вузами города.

Несмотря на сильный ветер и +8 градусов тепла, юноши и девушки исполнили танец, который готовили в течение недели.

Фотоотчет с мероприятия можно посмотреть ТУТ.