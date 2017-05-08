﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,5382
EUR64,2398
GBP75,7075
курс ЦБ РФ на 6 мая
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+8°
Облачно
ночь +14°,  утро +14°,  br/>д +22°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
8 мая 2017 г.

Праздничные мероприятия в Уфе 9 мая

Праздничные мероприятия в Уфе 9 мая

Мероприятия в честь Дня Победы пройдут 9 мая во всех районах Уфы.

В парке Победы 9 мая в 10:00 пройдет церемония возложения цветов, участие в которой примет глава республики Рустем Хамитов.

С 12:00 начнется шествие «Бессмертного полка», в связи с чем будет перекрыто движение на проспекте Октября.

В 22:00 на площади им.Ленина можно будет увидеть праздничный фейерверк.

Октябрьский район:

  • 11:00 – праздничная программа «Цветущий май – Победный май!» в МБУ «Нагаевский дом культуры»;
  • 14:00 – праздничная программа «Весна Победы!» в парке «Кашкадан»;
  • 14:00 – праздничная программа «День Победы!» в парке «Волшебный мир»;
  • 14:00 – праздничная программа «Этот славный День Победы!» на площади ТЦ «Башкирия».

Советский район:

  • 10:00 – возложение цветов к Вечному огню в парке им.Якутова;
  • 14:00 – праздничная программа «Вам, ветераны!» в парке им.Якутова.

Кировский район:

  • 10:00 – церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза А. Матросову в парке им.Ленина, мемориалу на Сергиевском кладбище и мемориальным доскам с участием ветеранов;
  • 10:30 – праздничное мероприятие «Во славу Великой Победы», полевая кухня для ветеранов в парке им.Ленина.

Ленинский район:

  • 12:00 – праздничное мероприятие «9 мая – День Победы!» в сквере «Волна».
фото: Рустам Имамов
Теги: 9 мая в Уфе, День Победы, Бессмертный полк
609 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Уфе пройдет первый в этом году фестиваль водных фонариков
8 Май 2017 г.
В Уфе пройдет первый в этом году фестиваль водных фонариков
Погода в Башкирии на 9 мая
8 Май 2017 г.
Погода в Башкирии на 9 мая
Рустэм Хамитов сравнил свободную экономическую зону Кумертау с ребенком, которого нужно воспитывать
8 Май 2017 г.
Рустэм Хамитов сравнил свободную экономическую зону Кумертау с ребенком, которого нужно воспитывать
Уфимец оставил службу в МЧС, чтобы открыть автосервис европейского уровня
8 Май 2017 г.
Уфимец оставил службу в МЧС, чтобы открыть автосервис европейского уровня
В Уфе подешевел проезд на троллейбусах
8 Май 2017 г.
В Уфе подешевел проезд на троллейбусах
Уровень рек Башкирии на 8 мая: полный список
8 Май 2017 г.
Уровень рек Башкирии на 8 мая: полный список
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]