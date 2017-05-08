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8 мая 2017 г.
Праздничные мероприятия в Уфе 9 мая
Мероприятия в честь Дня Победы пройдут 9 мая во всех районах Уфы.
В парке Победы 9 мая в 10:00 пройдет церемония возложения цветов, участие в которой примет глава республики Рустем Хамитов.
С 12:00 начнется шествие «Бессмертного полка», в связи с чем будет перекрыто движение на проспекте Октября.
В 22:00 на площади им.Ленина можно будет увидеть праздничный фейерверк.
Октябрьский район:
- 11:00 – праздничная программа «Цветущий май – Победный май!» в МБУ «Нагаевский дом культуры»;
- 14:00 – праздничная программа «Весна Победы!» в парке «Кашкадан»;
- 14:00 – праздничная программа «День Победы!» в парке «Волшебный мир»;
- 14:00 – праздничная программа «Этот славный День Победы!» на площади ТЦ «Башкирия».
Советский район:
- 10:00 – возложение цветов к Вечному огню в парке им.Якутова;
- 14:00 – праздничная программа «Вам, ветераны!» в парке им.Якутова.
Кировский район:
- 10:00 – церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза А. Матросову в парке им.Ленина, мемориалу на Сергиевском кладбище и мемориальным доскам с участием ветеранов;
- 10:30 – праздничное мероприятие «Во славу Великой Победы», полевая кухня для ветеранов в парке им.Ленина.
Ленинский район:
- 12:00 – праздничное мероприятие «9 мая – День Победы!» в сквере «Волна».
фото: Рустам Имамов
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