Праздничные мероприятия в Уфе 9 мая

8 мая 2017 г.

Мероприятия в честь Дня Победы пройдут 9 мая во всех районах Уфы.

В парке Победы 9 мая в 10:00 пройдет церемония возложения цветов, участие в которой примет глава республики Рустем Хамитов.

С 12:00 начнется шествие «Бессмертного полка», в связи с чем будет перекрыто движение на проспекте Октября.

В 22:00 на площади им.Ленина можно будет увидеть праздничный фейерверк.

Октябрьский район:

11:00 – праздничная программа «Цветущий май – Победный май!» в МБУ «Нагаевский дом культуры»;

14:00 – праздничная программа «Весна Победы!» в парке «Кашкадан»;

14:00 – праздничная программа «День Победы!» в парке «Волшебный мир»;

14:00 – праздничная программа «Этот славный День Победы!» на площади ТЦ «Башкирия».

Советский район:

10:00 – возложение цветов к Вечному огню в парке им.Якутова;

14:00 – праздничная программа «Вам, ветераны!» в парке им.Якутова.

Кировский район:

10:00 – церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза А. Матросову в парке им.Ленина, мемориалу на Сергиевском кладбище и мемориальным доскам с участием ветеранов;

10:30 – праздничное мероприятие «Во славу Великой Победы», полевая кухня для ветеранов в парке им.Ленина.

Ленинский район: