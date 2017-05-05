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5 мая 2017 г.

В Башкирии высажено триста деревьев возле памятника природы «Голубое озеро»

В Башкирии высажено триста деревьев возле памятника природы «Голубое озеро»

Сегодня,  5 мая в Кармаскалинском районе республики прошла озеленительная акция «Сохраним мир вокруг себя». Возле памятника природы «Голубое озеро»  высажено триста деревьев.  

Масштабная озеленительная акция прошла сегодня, 5 мая, в Кармаскалинском районе республики. Организатором, которой выступили Министерство природопользования и экологии РБ, Министерство лесного хозяйства РБ, ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Розница».

- В Год экологии и особо охраняемых природных территорий мы, участники акции, оставили свой зеленый след на уникальной территории памятника природы. Озеро карстовое, температура воды на протяжении всего года держится на одной и той же отметке – около 5 градусов. Высаженные деревья будут расти под нашим присмотром. Эта территория – излюбленное место отдыха туристов, и я надеюсь, что все они будут бережно относиться как к высаженным деревьям, так и в целом к памятнику природы,  - сказал заместитель министра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин.

По словам главы администрации Кармаскалинского района республики  Фанзиля Чингизова,  в ближайшем будущем эта территория получит новый импульс развития. Сейчас в планах – строительство туристско-рекреационного комплекса.

Перед посадкой саженцев участники акции были проинструктированы лесниками, также объяснили, как правильно высаживать тот или иной вид саженца.   Буквально за пару часов работы  территория преобразилась на глазах  -  возле Голубого озера появились пышные елочки, стройные липы и березы.

 

Алина Нураева, фото: пресс-служба Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан
Теги: озеленительная акция, год экологии, деревья, Голубое озеро, памятник природы
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