Жителей Башкирии ожидает длинный уик-энд

5 мая 2017 г.

В честь Дня Победы жители Башкортостана и его столицы отдохнут четыре дня подряд:с 6 по 9 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда региона.

В соответствии с Трудовым кодексом России 9 мая – День Победы – является нерабочим праздничным днем.

При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничный день 9 мая в число календарных дней отпуска не включаются.