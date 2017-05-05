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5 мая 2017 г.
Жителей Башкирии ожидает длинный уик-энд
В честь Дня Победы жители Башкортостана и его столицы отдохнут четыре дня подряд:с 6 по 9 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда региона.
В соответствии с Трудовым кодексом России 9 мая – День Победы – является нерабочим праздничным днем.
При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничный день 9 мая в число календарных дней отпуска не включаются.
Светлана Куликова
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