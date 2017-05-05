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5 мая 2017 г.
Ветеранам войны предоставят бесплатный проезд по Уфе
C 6 по 9 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться городским транспортом Уфы – муниципальным автобусом, трамваем, троллейбусом.
Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, пассажиру необходимо предъявить удостоверение. Такая же льгота распространяется на инвалидов и сопровождающих их лиц.
Светлана Куликова
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