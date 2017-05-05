Ветеранам войны предоставят бесплатный проезд по Уфе

5 мая 2017 г.

C 6 по 9 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться городским транспортом Уфы – муниципальным автобусом, трамваем, троллейбусом.

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, пассажиру необходимо предъявить удостоверение. Такая же льгота распространяется на инвалидов и сопровождающих их лиц.