КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|58,5382
|EUR
|64,2398
|GBP
|75,7075
курс ЦБ РФ на 6 мая
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+8°
вечер +7°, ночь +9°, утро +5°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
5 мая 2017 г.
В уфимском Сипайлово прорвало водопровод
ЧП произошло сегодня по улице Набережная реки Уфы, 63.
На месте аварии трудится бригада рабочих «Уфаводоканала». В ближайшее время все будет восстановлено, жители не испытают не удобств, связанных с отключением воды. Участок обслуживается частной управляющей компанией ООО «ЖЭУ-84».
Светлана Куликова
Материалы на эту тему:
5 Май 2017 г.
5 Май 2017 г.
5 Май 2017 г.