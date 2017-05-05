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5 мая 2017 г.

В уфимском Сипайлово прорвало водопровод

В уфимском Сипайлово прорвало водопровод

ЧП произошло сегодня по улице Набережная реки Уфы, 63.

На месте аварии трудится бригада рабочих «Уфаводоканала». В ближайшее время все будет восстановлено, жители не испытают не удобств, связанных с отключением воды. Участок обслуживается частной управляющей компанией ООО «ЖЭУ-84».

 

Светлана Куликова
Теги: Уфа, прорыв водопровода
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