Уровень бедности в Башкирии растет

5 мая 2017 г.

Росстат заявил о «бедности» четверти населения Башкирии. Оценка населением республики своего социального положения ухудшилась.

По данным Башстата, в республике, с 2014 года выросла доля населения, у которой ухудшается уровень благосостояния. Такие выводы сделал территориальный орган статистики на основе результатов опроса жителей региона.

Следует отметить, что региональное управление Росстата опубликовало справку «Об оценке населением Башкирии социального положения» в 2016 году. Этот документ составлен на основе «регулярного обследования бюджетов домашних хозяйств» и бесед с жителями региона. Число опрошенных ведомство не уточняет. По данным исследований, 1% респондентов заявил, что им не хватает денег на еду, 22,2% - что испытывают финансовые затруднения при покупке одежды и оплате жилищно-коммунальных услуг (эта доля с 2013 года увеличилась на 8%). Не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования 44,9% опрошенных, 26% не хватает средств на покупку автомобиля и квартиры. Лишь в 2,5% домохозяйств ответили анкетерам, что их материальное положение позволяет покупать все необходимое. В 2015 году эта доля населения была выше - 3,7%.

Среднедушевой доход населения в первом квартале 2017 года в Башкирии, по данным Башстата, сократился на 26,7% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года и составил 24,4 тыс. руб. Реальные доходы уменьшились на 4% к аналогичному периоду прошлого года.

При этом материальное положение 23,2% домохозяйств Башкирии «можно характеризовать как бедность». Ведомство отмечает, что почти 60% домохозяйств «сталкивались с финансовыми трудностями по обязательным статьям затрат», 31,3% – «с ситуацией, не позволяющей оплатить хотя бы один установленный платеж».

Лишь в 2,5% домохозяйств ответили анкетерам, что их материальное положение позволяет покупать все необходимое. В 2015 году эта доля населения была выше - 3,7%.

Также к схожим выводам об ухудшении финансового положения граждан пришла и Общественная палата Башкирии на основе своих исследований. По данным ее опроса, свое материальное положение как «крайне затруднительное» определили 38,3% респондентов, о том, что «средств на питание, в основном, хватает, однако покупка крупных товаров представляет сложность» – 43,8%. В докладе Общественной палаты был сделан вывод об «очевидном сокращении так называемого среднего класса при сохранении доли обеспеченных жителей республики».