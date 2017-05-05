Архитектурная фирма из Башкирии задолжала своим работникам более 7 миллионов рублей

5 мая 2017 г.

ООО Творческая Архитектурная Фирма «Архпроект» Союза Архитекторов республики в течение 4 месяцев не выплачивало сотрудникам зарплату, и в результате задолженность перед 122 работниками составила более 7 миллионов рублей.

Прокуратура Советского района Уфы провела проверку и данный факт подтвердился.

По инициативе надзорного ведомства ООО ТАФ «Архпроект» оштрафовано по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) на сумму 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

После прокурорского вмешательства предприятие частично рассчиталось с работниками в апреле текущего года и в настоящее время полностью погасило задолженность.