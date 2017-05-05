Шокирующую историю инвалида из Башкирии покажут на Первом канале

5 мая 2017 г.

Историю 43-летнего инвалида Вячеслава Леонидова, живущего в селе Верхний Авзян в Белорецком районе республики в старом доме, где бегают крысы и нет воды и туалета, покажут в телепередаче «Мужское /Женское» на Первом канале.

Об одиноком инвалиде стало известно благодаря знакомой сестры Вячеслава Эрике Сарваровой, она рассказала ее основателю благотворительного проекта «Моя жизнь после детского дома» Максиму Данилову, который решил приехать в Башкирию, чтобы помочь Вячеславу.

Максим на протяжении четырех недель находился в республике и старался привлечь внимание общественности к этой проблеме, призвать к ответу родственников Вячеслава, забывших о нем.

­– Таких историй полно в России, но когда ко мне обращаются люди, я не имею права им отказывать. Я знал, что меня услышит федеральный канал и ток-шоу «Мужское/Женское». Надеюсь, что в этой истории разберутся до конца и накажут тех, кто виноват, – сообщил Максим Данилов редакции proural.

В данный момент Вячеслава отправляют на несколько месяцев в санаторий. Максим Данилов искренне надеется на то, что эта история не станет просто поводом для разговоров, а людям действительно помогут.