В Башкирии запретили вешать георгиевские ленты на автомобили и сумки

5 мая 2017 г.

В преддверии Дня Победы в России, в том числе и Башкирии, ужесточили правила ношения георгиевских лент. Теперь их нельзя прикреплять к сумке или автомобильной антенне.



Новый регламент ношения георгиевских лент опубликовало Общественное движение "Волонтеры Победы". Теперь праздничный символ можно повязать только на лацкане пиджака, на стороне сердца. При этом по-прежнему "не допускается ношение ленточки в испорченном виде, на голове и ниже пояса".

В этом году такой жест могут посчитать оскорблением памяти участников Великой Отечественной войны. Поскольку эти ограничения могут вызвать нежелание носить георгиевскую ленточку. Если раньше автомобилисты предпочитали прикреплять ленты на антенны, ручки и дворники машин. То сейчас это делать запрещается.

- Георгиевская ленточка является одним из символов Великой Победы. Её нельзя прикреплять куда попало, она должна быть у сердца. Сейчас далеко не все россияне знают историю ленты, поэтому силами волонтёров в городах нашей страны распространяется памятка о её истории и правильном ношении, которая предусматривает лишь три способа повязки, — рассказали Сибдепо в пресс-службе Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Также в общественном движении уклонились от ответа на вопрос, что ждёт тех, кто нарушит новые правила.

Напомним, что ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России 24 апреля. Волонтеры общественных движений бесплатно раздают символы победы и предлагают закрепить их у сердца.