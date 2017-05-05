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5 мая 2017 г.

В Башкирии запретили вешать георгиевские ленты на автомобили и сумки

В Башкирии запретили вешать георгиевские ленты на автомобили и сумки

В преддверии Дня Победы в России, в том числе и Башкирии,  ужесточили правила ношения георгиевских лент. Теперь их нельзя прикреплять к сумке или автомобильной антенне. 


Новый регламент ношения георгиевских лент опубликовало  Общественное движение "Волонтеры Победы". Теперь праздничный символ можно повязать только на лацкане пиджака, на стороне сердца. При этом по-прежнему "не допускается ношение ленточки в испорченном виде, на голове и ниже пояса".
В этом году такой жест могут посчитать оскорблением памяти участников Великой Отечественной войны. Поскольку эти ограничения  могут вызвать нежелание носить георгиевскую ленточку. Если раньше автомобилисты предпочитали прикреплять ленты на антенны, ручки и дворники машин. То сейчас это делать запрещается.

- Георгиевская ленточка является одним из символов Великой Победы. Её нельзя прикреплять куда попало, она должна быть у сердца. Сейчас далеко не все россияне знают историю ленты, поэтому силами волонтёров в городах нашей страны распространяется памятка о её истории и правильном ношении, которая предусматривает лишь три способа повязки, — рассказали Сибдепо в пресс-службе Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Также в общественном движении уклонились от ответа на вопрос, что ждёт тех, кто нарушит новые правила. 

Напомним,  что ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России 24 апреля. Волонтеры общественных движений бесплатно раздают символы победы и предлагают закрепить их у сердца.

Алина Нураева
Теги: День Победы, 9 мая, георгиевская ленточка, ветераны, символ Великой Победы
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