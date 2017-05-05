Все о клещах: большое интервью с главным специалистом Минздрава Башкирии

5 мая 2017 г.

С наступлением тепла в парках и лесах Башкирии проснулись клещи. Ежегодно в медицинские организации республики обращается до 15 тыс. пострадавших от укусов этих насекомых. Редакция proural решила провести большое интервью с человеком, который знает все о клещах главным врачом республиканского центра СПИД Рафаэлем Яппаровым.

Клещи весной – это своего рода эпидемия в Башкирии. Расскажите, есть какая-то статистика по этим насекомым?

- В соответствии с данными Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в республике 42 муниципальных образования являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). Ежегодно в медицинские организации республики обращается до 15 тыс. пострадавших от укусов клещами.

В 2016 году в лечебно-профилактические организации республики обратились 10 469 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 32% детей. Иммуноглобулинопрофилактику получили 38% обратившихся, в том числе 88% детей. В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» исследовано около 7 000 клещей, снятых с людей, на наличие вируса клещевого энцефалита, вирусофорность составила 6,1% (2015 г. – 5,7%).

По состоянию на 27 апреля 2017 г., в медицинские организации обратились более 30 человек по поводу присасывания клещей. Инфицированность клещей вирусом клещевого энцефалита составляет 4,3% (2016 г. – 6,7%).

Лечебные учреждения Башкирии обеспечены необходимыми вакцинами?

- Медицинские организации обеспечиваются вакцинами для профилактики КВЭ, закупленными в рамках Государственной программы на средства республиканского бюджета, в соответствии с планами прививок, по разнарядкам, утвержденным приказами Минздрава РБ.

В течение последних пяти лет (с 2012 по 2016 годы) в республике ежегодно получают вакцинацию против КВЭ в среднем 15 920 чел., ревакцинацию – 17 950 чел.

В соответствии с Планом профилактических прививок населению, в 2017 году подлежат вакцинации против КВЭ 12 120 чел., ревакцинации – 17 580 чел.

Приказом Минздрава РБ в медицинские организации республики распределено 20 530 доз клещевых вакцин для вакцинации и ревакцинации населения в 1 полугодии текущего года.

Для иммунизации населения в 3-4 кварталах 2017 года вакцины будут распределены дополнительно во втором полугодии.

Многие сомневаются, делать прививку или нет, насколько они безопасны?

- Все иммунобиологические лекарственные препараты, применяемые на территории Российской Федерации, как отечественные, так и зарубежные, безопасны, соответствуют требованиям ВОЗ, имеют сертификат соответствия, в котором подтверждается, что качество данной серии вакцины соответствует показателям нормативной документации.

У нас против клещевого энцефалита используются вакцины:

Российского производства:

- ЭнцеВир® (Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сорбированная) производства ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России;

- Клещ-Э-Вак (Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сорбированная) производства ФГБНУ «ФНЦИРИП им. Чумакова РАН» (с 16 лет);

- Клещ-Э-Вак (Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сорбированная) производства ФГБНУ «ФНЦИРИП им. Чумакова РАН» (с 1 года до 16 лет).

- Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая производства «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов полиомиелита и энцефалитов им. М.П. Чумакова Российской академии медицинских наук»;

- ЭнцеВир® Нео детский (Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сорбированная) производства ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России (с 3 до 17 лет включительно);

Зарубежного производства:

- Энцепур® взрослый (Вакцина против клещевого энцефалита культуральная инактивированная очищенная жидкая с адъювантом) производства ГлаксоСмитКляйн (для детей с 12 лет и взрослых);

- Энцепур® детский (Вакцина против клещевого энцефалита культуральная инактивированная очищенная жидкая с адъювантом) производства ГлаксоСмитКляйн (от 1 года до 11 лет включительно).

Обязательно ли ребенку делать прививку от клещевого энцефалита?

- Нет не обязательно. Дети, не проживающие в эндемичных территориях, вакцинации против КВЭ не подлежат. В этом случае решение о необходимости вакцинации и ревакцинации принимают родители, при желании могут сделать прививки за счет собственных средств.

Однако я советую, с ццелью снижения риска укусов клещей, при походах в лес не стоит пренебрегать средствами неспецифической профилактики (защитная одежда, использование репеллентных средств, само- и взаимоосмотры на предмет присасывания клещей).

Какие еще болезни передаются при укусе клеща?

- Во многих регионах России иксодовые клещи одновременно являются переносчиками и боррелиоза, и клещевого энцефалита. Соответственно, укус такого клеща может привести к инфицированию человека или боррелиозом, или клещевым энцефалитом, или обеими инфекциями одновременно.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз) – это инфекционное заболевание, передающееся через укус иксодового клеща. Характеризуется поражением различных органов и систем: кожи, нервной системы, сердца, суставов. Диагноз клещевого боррелиоза основывается на клинических данных и данных лабораторных методов исследования.

При раннем выявлении и правильном лечении с помощью антибиотиков в большинстве случаев заканчивается выздоровлением.

От заражения боррелиозом противоклещевые вакцины не защищают, поэтому снятого клеща необходимо исследовать также на наличие боррелий.