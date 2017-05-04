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4 мая 2017 г.

Предпринимателей Башкирии приглашают на конкурс «Регионы – устойчивое развитие»

Предпринимателей Башкирии приглашают на конкурс «Регионы – устойчивое развитие»

Всероссийский конкурс инвестиционных проектов «Регионы – устойчивое развитие» продолжает прием заявок от предпринимателей. В республике проекты принимаются до 20 мая 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РБ.

Целью конкурса является повышение инвестиционной привлекательности регионов и создание новых механизмов финансирования инвестпроектов.

Предприниматели, подавшие заявку и прошедшие конкурсный отбор, получат следующие преимущества:

  • длительный период кредитования (до 15 лет); 
  • особые условия финансирования в виде пониженной процентной ставки по кредиту и фиксированной ставки по привлечению средств частного инвестора.

Приветствуются проекты, направленные на решение экономических проблем, улучшение качества жизни населения региона, а также инвестиционного климата субъекта, имеющие финансово устойчивые бизнес-модели. Также важно, чтобы бюджет проекта был обеспечен собственными денежными средствами заявителя не менее чем на 10%.

С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться ТУТ.

Теги: бизнес-конкурс, конкурс для предпринимателей, поддержка предпринимателей в Башкирии
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