Предпринимателей Башкирии приглашают на конкурс «Регионы – устойчивое развитие»

4 мая 2017 г.

Всероссийский конкурс инвестиционных проектов «Регионы – устойчивое развитие» продолжает прием заявок от предпринимателей. В республике проекты принимаются до 20 мая 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РБ.

Целью конкурса является повышение инвестиционной привлекательности регионов и создание новых механизмов финансирования инвестпроектов.

Предприниматели, подавшие заявку и прошедшие конкурсный отбор, получат следующие преимущества:

длительный период кредитования (до 15 лет);

особые условия финансирования в виде пониженной процентной ставки по кредиту и фиксированной ставки по привлечению средств частного инвестора.

Приветствуются проекты, направленные на решение экономических проблем, улучшение качества жизни населения региона, а также инвестиционного климата субъекта, имеющие финансово устойчивые бизнес-модели. Также важно, чтобы бюджет проекта был обеспечен собственными денежными средствами заявителя не менее чем на 10%.

С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться ТУТ.