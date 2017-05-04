|USD
|57,5714
|EUR
|62,7298
|GBP
|74,1692
Предпринимателей Башкирии приглашают на конкурс «Регионы – устойчивое развитие»
Всероссийский конкурс инвестиционных проектов «Регионы – устойчивое развитие» продолжает прием заявок от предпринимателей. В республике проекты принимаются до 20 мая 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РБ.
Целью конкурса является повышение инвестиционной привлекательности регионов и создание новых механизмов финансирования инвестпроектов.
Предприниматели, подавшие заявку и прошедшие конкурсный отбор, получат следующие преимущества:
- длительный период кредитования (до 15 лет);
- особые условия финансирования в виде пониженной процентной ставки по кредиту и фиксированной ставки по привлечению средств частного инвестора.
Приветствуются проекты, направленные на решение экономических проблем, улучшение качества жизни населения региона, а также инвестиционного климата субъекта, имеющие финансово устойчивые бизнес-модели. Также важно, чтобы бюджет проекта был обеспечен собственными денежными средствами заявителя не менее чем на 10%.
С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться ТУТ.
4 Май 2017 г.