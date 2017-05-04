В Уфе продолжаются работы по берегоукреплению набережной реки Белой

4 мая 2017 г.

Проектом предусмотрено четыре этапа строительства.

Первый - на участке от памятника Салавату Юлаеву до комплекса «Юность», второй - до улицы Пугачева, третий этап - до створа с улицей Бельской, четвертый – от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста. Сейчас рабочие приступили ко второму этапу.

В связи с благоустроительными работами участок от Конгресс-холла до железнодорожного моста закрыли для автолюбителей. Путь перегораживают бетонные блоки.