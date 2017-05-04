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4 мая 2017 г.

В Уфе продолжаются работы по берегоукреплению набережной реки Белой

В Уфе продолжаются работы по берегоукреплению набережной реки Белой

Проектом предусмотрено четыре этапа строительства.

Первый -  на участке от памятника Салавату Юлаеву до комплекса «Юность», второй - до улицы Пугачева, третий этап - до створа с улицей Бельской, четвертый – от  памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста. Сейчас рабочие приступили ко второму этапу.

В связи с благоустроительными работами участок от Конгресс-холла до железнодорожного моста закрыли для автолюбителей. Путь перегораживают бетонные блоки.

 

 

Светлана Куликова
Теги: набережная, Уфа, работы по берегоукреплению, благоустройство
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