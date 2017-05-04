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4 мая 2017 г.

Скандал в уфимском районе между администрацией и жителями села Миловка набирает обороты

Скандал в уфимском районе между администрацией и жителями села Миловка набирает обороты

В Уфимском районе села Миловка между местной Администрацией и жителями создалась конфликтная ситуация с выделением земельных участков.      

Как сообщает адвокат Виталий Буркин, Глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров создал в районе непонятную ситуацию с выделением земельных участков, нуждающимся в этом определенным категориям граждан. Жители и депутаты одного из сельских поселений района, село Миловка, начали отстаивать свои законные права. Они провели митинг и серию одиночных пикетов. По словам адвоката, почему-то глава района воспринял эту ситуацию негативно и выступил в открытую конфронтацию с ними. По словам жителей Миловки, после проведенного ими митинга, Вилорий Угаров пообещал изолировать их село и полностью прекратить его инфраструктурное развитие, дескать, не будет больше у них дорог, газа, водопроводной воды и прочих благ цивилизации.
- Подобные действия местных властей непонятны, и удивляют. Если до этого действиями главы были недовольны лишь жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и реализации их законного права на получение земельных участков в селе Миловка, то теперь все поселение высказывает свое недовольно, а это порядка 4000 человек, - говорит адвокат Виталий Буркин.
Жителям села Миловка пришлось обратиться к Главе республики Рустэму Хамитову, чтобы как-то решить этот вопрос.
- Уважаемый Рустэм Закиевич, Общественное Движение «За права жителей села Миловка» ранее уже обращалось к Вам и в Общественную палату Республики Башкортостан с жалобой на незаконные действия Главы Администрации Уфимского района Вилория Угарова в вопросах выделения земельных участков нуждающимся в этом категориям граждан. Так же, для привлечения вашего внимания к произволу и беззаконию творимому главой района Угаровым, 9 апреля Общественным Движением был проведен митинг в селе Дмитриевка Уфимского района, и серия одиночных пикетов возле здания Правительства Башкирии и Администрации Уфимского района, - пишут жители Миловки.

Алина Нураева
Теги: Уфимский район, село Миловка, земельные участки, митинг, скандал
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