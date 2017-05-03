Крупный пожар в Башкирии: сгорели шесть домов

3 мая 2017 г.

Сообщение о пожаре в селе Сольевка Дуванского района республики поступило на пульт диспетчера 3 мая в 12:35 по местному времени. Пожарные, прибывшие на место чрезвычайного происшествия, установили, что огонь охватил шесть бревенчатых домов на улице Октябрьская, в которых проживали 18 человек, в том числе 4 ребенка.

К счастью, жертв и пострадавших нет. По сообщению пресс-службы Управления МЧС по РБ, пожар был локализован в 13:37. Для ликвидации огня было направлено 15 единиц техники и 33 человека, причины возгорания в настоящий момент уточняются.