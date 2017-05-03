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3 мая 2017 г.

В Уфе наступила «Акварельная весна»

В Уфе наступила «Акварельная весна»

В конце апреля в Уфе в Музее имени М.В. Нестерова открылась Республиканская выставка «Акварельная весна».

В столице республики в музее имени М.В. Нестерова в конце апреля открылась Республиканская выставка «Акварельная весна», которая разместилась в трех залах старинного особняка музея Нестерова. Это уникальный проект, который проходит в республике раз в 8 лет. Тонкое и изысканное искусство акварели способно отразить мир природы в пейзажах и натюрмортах, рассказать о человеческих взаимоотношениях, передать суету городских улиц и представления художника о Вселенной.
Республиканская выставка «Акварельная весна» знакомит зрителя с многообразием тем и жанров, различных приемов работы с акварелью и авторских манер. В этом году в экспозицию вошли 137 работ 40 башкирских художников. Выполнены они в разных жанрах, и демонстрируют современное состояние башкирской акварели, ее художественные поиски и достижения. Посетить экспозицию можно до 28 мая. 

 

 

Алина Нураева
Теги: акварельная весна, музей Нестерова, художники, картины, выставки, Уфа
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