В Уфе наступила «Акварельная весна»

3 мая 2017 г.

В конце апреля в Уфе в Музее имени М.В. Нестерова открылась Республиканская выставка «Акварельная весна».

В столице республики в музее имени М.В. Нестерова в конце апреля открылась Республиканская выставка «Акварельная весна», которая разместилась в трех залах старинного особняка музея Нестерова. Это уникальный проект, который проходит в республике раз в 8 лет. Тонкое и изысканное искусство акварели способно отразить мир природы в пейзажах и натюрмортах, рассказать о человеческих взаимоотношениях, передать суету городских улиц и представления художника о Вселенной.

Республиканская выставка «Акварельная весна» знакомит зрителя с многообразием тем и жанров, различных приемов работы с акварелью и авторских манер. В этом году в экспозицию вошли 137 работ 40 башкирских художников. Выполнены они в разных жанрах, и демонстрируют современное состояние башкирской акварели, ее художественные поиски и достижения. Посетить экспозицию можно до 28 мая.