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3 мая 2017 г.

За налоговое преступление уфимке предстоит выплатить почти 13 миллионов рублей

За налоговое преступление уфимке предстоит выплатить почти 13 миллионов рублей

Бывшая предпринимательница в 2010-2011 годах удерживала из зарплаты подчиненных подоходный налог, но не перечисляла деньги в бюджет. В результате этого государству был причинен ущерб на сумму около 13 миллионов рублей.

За взысканием указанной суммы прокуратура обратилась в Арбитражный суд республики, который удовлетворил ее требования, но ответчица оспорила судебное решение, ссылаясь на признание ее банкротом в 2014 году.

Суд апелляционной инстанции счел, что данное обстоятельство не освобождает от обязанности возместить ущерб от преступления, и оставил ранее принятое решение в силе, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Теги: сокрытие налогов, предприниматель из Уфы
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