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3 мая 2017 г.
За налоговое преступление уфимке предстоит выплатить почти 13 миллионов рублей
Бывшая предпринимательница в 2010-2011 годах удерживала из зарплаты подчиненных подоходный налог, но не перечисляла деньги в бюджет. В результате этого государству был причинен ущерб на сумму около 13 миллионов рублей.
За взысканием указанной суммы прокуратура обратилась в Арбитражный суд республики, который удовлетворил ее требования, но ответчица оспорила судебное решение, ссылаясь на признание ее банкротом в 2014 году.
Суд апелляционной инстанции счел, что данное обстоятельство не освобождает от обязанности возместить ущерб от преступления, и оставил ранее принятое решение в силе, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.