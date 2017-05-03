Из-за паводка в Уфе временно отключат электричество

3 мая 2017 г.

В двух садовых товариществах Демского района башкирской столицы запланировано временное отключение электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, отмечая, что из-за повышения уровня реки Белая до отметки в в 713 сантиметров, энергетики ЗРЭС по УГЭС в целях безопасности решили отключить электричество в СНТ «Козарез» и «Альбатрос».

Возобновление падачи электроэнергии в садовые товарищества планируется после понижения уровня воды.

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