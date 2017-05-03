Уфимским предпринимателям придется заплатить за аренду земли на 30% больше

3 мая 2017 г.

Управления земельных и имущественных отношений мэрии столицы республики сообщает, что в Уфе аренда земли будет стоить предприятиям минимум на 30 % дороже.

В мае текущего года будут утверждены новые тарифы. Действовать они будут уже с июня. Подобная инициатива исходит от управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы. Согласно проекту документа, стоимость аренды земли в столице республики повысится в среднем на 31,3 %

Больше всего за аренду земли в Уфе придется платить курьерским службам и операторам связи, включая телевизионную, телеграфную, телефонную и другие виды. С текущих 25,32% ставка повысится до 31,19% от кадастровой стоимости.

Также и автозаправочные станции окажутся в числе «дорогих» арендаторов. Для них ставка вырастет с 5,32% до 10,48% . Процент также будет рассчитываться от кадастровой стоимости конкретного участка земли.

Но больше всего подорожает земля для предприятий. К примеру, торгово-складские организации будут платить в 2,04 раза больше, магазины, занимающиеся реализацией продуктов, промтоваров, а также ярмарки, бизнес-центры и ТЦ — в 1,76 раза больше. В процентном выражении ставки для этих групп бизнеса составят 5,91% и 5,18% от кадастровой стоимости земли. Текущее значение — 1,94%.

Религиозные и благотворительные организации будут отдавать в 1,67 раза больше за аренду земли. Для них ставка повысится с 1,69% до 4,42% от кадастровой стоимости.

Агентства недвижимости, рекламные и турфирмы будут отдавать за аренду земли 10,52% вместо прежних 5,4% от кадастровой стоимости.

Без изменений планируется оставить ставки для недостроенных объектов, нежилых зданий, назначение которых не определено, а также для ж\д станций, вокзалов и депо.