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3 мая 2017 г.

"Очередь смерти" для людей с почечной недостаточностью в Башкирии отменяется

"Очередь смерти" для людей с почечной недостаточностью в Башкирии отменяется

В редакцию proural позвонил президент БРО «НЕФРО-ЛИГА» Юрий Кандалов и рассказал хорошую новость. Благодаря совместной работе    сайта и общественной организации  тарифная комиссия Минздрава Башкирии  отменила понижающий коэффициент в федеральный  закон.  В случае его применения  сумма, выделяемая государством на лечение больного почечной недостаточностью, уменьшилась бы  с 29000 до 14600 рублей в месяц на человека.   Специалисты утверждали, что  это крайне мало, и в республику могли бы вернуться так называемые «очереди смерти».

Напомним, редакцию публиковала об этой истории большую статью, в которой были собраны мнения специалистов.

 - На данный момент стоимость проведения лекарственной терапии у пациентов, получающих диализ составляет 19 581,49 рублей в месяц на одного пациента. По словам специалистов диализных центов  этой суммы вполне достаточно на обеспечение больных необходимыми лекарственными препаратами, - рассказал proural Юрий Кандалов.

Линар Мингазов
Теги: Почечная недостаточность, диализ, адреса диализных центов
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