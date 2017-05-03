"Очередь смерти" для людей с почечной недостаточностью в Башкирии отменяется

3 мая 2017 г.

В редакцию proural позвонил президент БРО «НЕФРО-ЛИГА» Юрий Кандалов и рассказал хорошую новость. Благодаря совместной работе сайта и общественной организации тарифная комиссия Минздрава Башкирии отменила понижающий коэффициент в федеральный закон. В случае его применения сумма, выделяемая государством на лечение больного почечной недостаточностью, уменьшилась бы с 29000 до 14600 рублей в месяц на человека. Специалисты утверждали, что это крайне мало, и в республику могли бы вернуться так называемые «очереди смерти».

Напомним, редакцию публиковала об этой истории большую статью, в которой были собраны мнения специалистов.

- На данный момент стоимость проведения лекарственной терапии у пациентов, получающих диализ составляет 19 581,49 рублей в месяц на одного пациента. По словам специалистов диализных центов этой суммы вполне достаточно на обеспечение больных необходимыми лекарственными препаратами, - рассказал proural Юрий Кандалов.