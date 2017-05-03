В Уфе из-за сломанной машины коммунальщики не вывозят мусор несколько месяцев

3 мая 2017 г.

В Кировском районе по улице Ангарская вот уже четвертый месяц местные коммунальные службы не вывозят мусор.

В редакцию proural поступил звонок от жительницы Уфы Риты, проживающей в частном секторе в доме №16 по улице Ангарская Кировского района. Она жалуется на то, что мусор не вывозят уже четыре месяца. Гигантская гора зловонных отходов лежит на дороге с прошлого года, мимо которой каждый день ходят дети в школу. Без вывоза мусора оказалось десять домов. По словам девушки, их контейнер для бытовых отходов забрали местные коммунальные службы, вместо него сейчас поставили частный гараж. Теперь мусор никто не убирает и не вывозит, а деньги за его вывоз берут. В Администрацию Кировского района, куда обращалась уфимка, отвечают, что машина сломалась, хотя заявку принимают и говорят, что нужно подождать.

- Но не может же мусоровоз так сломаться, чтобы бытовые отходы не вывозили уже четвертый месяц. И в ЖЭУ звонить бесполезно, заявку там принимают, но действий никаких не предпринимают, - жалуется Рита.

Сейчас по улице Ангарская лежит восемь мешков с отходами. Уже бегают крысы. Контейнера для мусора нет. Соседи уфимки Риты писали письма в Администрацию Кировского района. Но с их стороны нет никаких действий.

- Сейчас весна, мусор некуда девать, у нас не двор, а целая свалка, - делится Рита.

Жителям этого частного сектора приходится выходить из проблемной ситуации, только подкидывая мусор в контейнеры многоквартирных домов или ближайшей школы. Но эти отходы возвращают обратно – никто не дает выкидывать его в свои баки. Бедным жителям приходится по ночам подкидывать свои бытовые отходы к другим контейнерам. Сама девушка не ходит выкидывать мусор ночью, так как боится темноты.

- Дышать во дворе нечем, у меня маленькие дети, а в переулок вынести отходы я не могу, так как собаки и кошки раздерут его и наша улица станет помойная, - сетует Рита.

По словам уфимки, местные власти и коммунальные службы не предпринимают никаких действий. Дают только одни обещания, что скоро мусор будет вывезен. И ситуация по сей день не изменилась – отходы с улицы Ангарская Кировского района так и не вывезли. Таким образом, в частном секторе района Уфы создается антисанитарная обстановка. А скоро лето, жара, и все это может привести к размножению бактерий и инфекции в этом месте.