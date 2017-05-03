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3 мая 2017 г.

В Уфе из-за сломанной машины коммунальщики не вывозят мусор несколько месяцев

В Уфе из-за сломанной машины коммунальщики не вывозят мусор несколько месяцев

В Кировском районе по улице Ангарская вот уже четвертый месяц  местные коммунальные службы не вывозят мусор.

 

В редакцию proural  поступил звонок от  жительницы  Уфы  Риты,  проживающей  в частном  секторе в  доме  №16 по улице Ангарская Кировского района. Она жалуется на то, что мусор не вывозят уже четыре месяца. Гигантская гора зловонных отходов лежит на дороге с прошлого года, мимо которой каждый день ходят дети в школу.  Без вывоза мусора оказалось десять домов. По словам девушки, их  контейнер для бытовых отходов  забрали  местные коммунальные службы, вместо него сейчас поставили частный гараж.  Теперь мусор  никто не убирает и не вывозит, а деньги за его вывоз  берут.   В Администрацию Кировского района, куда обращалась  уфимка, отвечают, что машина сломалась, хотя заявку принимают и говорят, что нужно  подождать.       

- Но не может же мусоровоз так сломаться, чтобы бытовые отходы  не вывозили  уже  четвертый месяц. И в ЖЭУ звонить бесполезно, заявку там принимают, но действий никаких не предпринимают,  -  жалуется Рита.    

Сейчас по улице Ангарская лежит восемь  мешков с отходами.  Уже бегают крысы. Контейнера  для мусора нет. Соседи уфимки Риты писали письма в Администрацию Кировского района. Но  с их стороны нет никаких действий.

 - Сейчас весна, мусор некуда девать,  у нас не двор, а целая свалка, - делится Рита.

Жителям этого частного сектора приходится выходить из проблемной ситуации, только  подкидывая мусор  в контейнеры  многоквартирных  домов или ближайшей школы. Но эти отходы возвращают обратно – никто не дает выкидывать его в свои баки.  Бедным жителям приходится по ночам подкидывать свои бытовые отходы к другим контейнерам. Сама девушка не ходит выкидывать мусор ночью, так как боится темноты.

 - Дышать во дворе нечем, у меня маленькие дети, а в переулок вынести отходы  я не могу,  так как собаки и кошки раздерут его и наша улица станет помойная, - сетует Рита.

По словам уфимки, местные власти и коммунальные службы не предпринимают никаких действий. Дают только одни обещания,  что скоро мусор будет вывезен.  И ситуация по сей день не изменилась – отходы  с улицы Ангарская Кировского района так и не вывезли.  Таким образом, в частном секторе района Уфы  создается антисанитарная обстановка. А скоро лето, жара, и все это может привести к размножению бактерий и инфекции в этом месте.

 

Алина Нураева
Теги: мусор, бытовые отходы, коммунальные службы, ЖЭУ
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