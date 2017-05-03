Бывшего директора строительной компании будут судить за мошенничество при реализации жилья в Уфе

3 мая 2017 г.

37-летний бывший директор ООО «Новый дом» Максим Зайцев, по версии следствия, в 2010 году вместе с сообщником солгали двум потерпевшим об участии в республиканской программе «Свой дом» и пообещали построить жилье в деревне Шамонино на льготных условиях.

Полученные от пострадавших деньги и автомобиль «Toyota Corolla» они потратили на свои нужды, причинив ущерб в 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Помимо этого, в 2011 году Зайцев похитил у своего знакомого 1 миллион 257 тысяч рублей под видом реализации ему квартиры в строящемся доме на ул. Кавказская в Уфе. Он сообщил знакомому о том, что помещение было передано его фирме в счет оплаты строительных работ, но компания не имела прав на недвижимость.

Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.