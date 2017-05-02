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В Башкирии заработала «горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита
В Башкирии с 1 по 15 мая будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита.
В Башкирии с мая начался сезон активности клещей. Жителям республики необходимо позаботиться о способах профилактики укусов этого насекомого. О мерах индивидуальной защиты от нападения клещей специалисты проинформируют по телефону горячей линии. Также жители республики узнают, куда обращаться, если произошло присасывание насекомого, а также в случае положительного результата на наличие вируса клещевого энцефалита при исследовании паразита.Как и где сделать прививку против клещевого энцефалита и какие признаки заболевания могут проявиться в случае заражения расскажут эпидемиологи.
Телефонная линия будет доступна с 10 до 16 часов ежедневно. Номер «горячей линии»: 8-800-100-47-67.
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2 Май 2017 г.