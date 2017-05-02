В преддверии праздника уфимские магазины будут предоставлять ветеранам скидки

2 мая 2017 г.

Со 2 по 9 мая участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории могут приобрести товары и воспользоваться услугами парикмахерских, бань, химчистки и ремонта обуви со скидками, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Участие в акции принимают магазины: «Байрам», «Полушка», «Ярмарка», «Лукошко», «АиФ», «Матрица», «Аленка», «Альдо», «Добрый день» и другие, 140 магазинов шаговой доступности, расположенных в торговых комплексах и на рынках, а также 200 сетевых торговых предприятий и 130 предприятий бытового обслуживания.

Магазины, участвующие в акции, можно определить по соответветствующему праздничному оформлению. Для получения скидки следует предъявить удостоверение.