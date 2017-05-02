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2 мая 2017 г.

Видео: мэр башкирского Благовещенска снялся в пародии на клип «Тает лед»

Видео: мэр башкирского Благовещенска снялся в пародии на клип «Тает лед»

Мэр Благовещенска Фарит Фазылов снялся в клипе-пародии на песню группы Грибы «Тает лёд». Видео, опубликованное на «Youtube», призывает жителей города выйти на субботник и очистить Благовещенск.

- В Благе снова тает лед, на субботник выходит народ. Грабли, метла, лопаты берем и друзей с собою зовем, - поется в песне.

Напомним, что с оригинальным призывом принять участие в субботнике к горожанам обращался и мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он снялся в клипе-пародии на песню «Вите надо выйти».

Теги: Благовещенск, Тает лед, Фарит Фазылов
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