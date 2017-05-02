Халяльный детский сад в Уфе: секреты и особенности

2 мая 2017 г.

В столице республики открылся халяльный детский сад «Тирмекей» (Юрта). Где основное направление – это не только здоровое питание, но и нравственное воспитание мальчиков и девочек.

Сейчас в столице республики таких учреждений всего три. Одним из них является коттеджный детский сад «Тирмекей» (Юрта). Его основателем является уфимец Айдар Сайгафаров.

По словам руководителя учреждения ребенка воспитывают не по «стандартам» и «шаблонам», педагоги стремятся сохранить нравственность и человечность детей: чтобы девочки вырастали хранительницами домашнего очага, а мальчики настоящими мужчинами. Им прививают чувство скромности, ощущение ответственности и уважения друг к другу и к взрослым.

Сотрудники уделяют большое внимание педагогической работе с родителями детей, чтобы их ребенок не связался с плохой компанией, не начал курить, нецензурно выражаться. К примеру, мальчики и девочки переодеваются отдельно, этим самым основатели детского сада стараются сохранить чувство скромности.

- Сейчас много есть неполных семей, где дети переживают стресс, а мама ребенка не знает, как с этим справиться. Малыш начинает болеть. Сегодня в нашей стране 90 % всех браков заканчиваются разводом. Мы же хотим помочь родителям и детям сохранить семью и дать почувствовать их чадам, что они важны в своей жизни, а взрослым помочь понять друг друга, - утверждает основатель детского садика Айдар Сайгафаров.

Отличие от обычного детского садика

Идея создания халяльного детского сада пришла просто, таких учреждений официально в Уфе нет, есть только квартирные детские сады.

- В Уфе есть родители, которые строго придерживаются халяльного питания. Они водят своих детей в государственный детский садик, скрипя душой, так как там их ребенок ест неподходящую пищу, или же взрослые не водят своих малышей туда по причине отсутствия такого питания.

- Особенно рады нашему детскому саду люди, которые придерживаются религии. Мы стараемся решить эту боль родителей, чтобы они спокойно водили своих малышей в халяльный детский сад. А раз таковых в Уфе нет, мы решили его открыть, - делится Айдар Сайгафаров.

Затраты на открытие и прибыль

На открытие подобного детского сада требуется примерно 80 – 100 тыс. руб. Посещение ребенка в месяц стоит 10 тыс. рублей. Питание включено. Это средняя цена для частных садиков по Уфе. Отдать ребенка сюда могут родители любого вероисповедания. Сейчас в «Тирмекей» пока ходит 10 детей, предел – 20 детей.

- Сейчас мы активно сотрудничаем с БГПУ имени М. Акмуллы и хотим, чтобы они помогли нам в написании программы по методике Николая Зайцева, которая повсеместно используется во всех детских садах, - отмечает Айдар.

Тема здорового питания очень актуальна в детских учреждениях. Сейчас халяльное питание – это здоровое питание, оно не связано с религиозными проявлениями, хотя еда готовится по исламским канонам.

В садике еда вкуснее, чем дома, так утверждают родители малышей. Детей в детском саду кормят 4 раза в день.

- Многие нас пугали, что сложно будет открыть детский сад, что будут проблемы с оборудованием, питанием, кадрами. Но проблем не возникло – мы нашли хорошее здание – коттедж, оборудование сразу закупили и нашлись педагоги с большим опытом работы, - делится Айдар Сайгафаров.

В детском саду с малышами ведутся кружковые занятия, преподается английский, русский и башкирский языки, математика. В планах у Айдара Сайгафарова организовать еще частную школу с 1 по 4 классы и сеть халяльных детских садов по всей Башкирии и России.



