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2 мая 2017 г.

Уфимскую компанию оштрафовали на 1 миллион рублей за попытку подкупить полицейского

Уфимскую компанию оштрафовали на 1 миллион рублей за попытку подкупить полицейского

В сентябре 2016 года полицейскими был выявлен факт незаконного приема металлолома, за который уфимскому ООО «Блеск»  грозил штраф до 50 тысяч рублей. Чтобы избежать административной ответственности, сотрудник организации предложил полицейскому 5 тысяч рублей, а также пообещал ежемесячно передавать деньги за сокрытие незаконной деятельности.

Полицейский доложил о предложении руководству, на основании чего было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Калининский суд признал фирму виновной и оштрафовал на 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Теги: административное правонарушение, попытка подкупить полицейского
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