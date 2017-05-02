Уфимскую компанию оштрафовали на 1 миллион рублей за попытку подкупить полицейского

2 мая 2017 г.

В сентябре 2016 года полицейскими был выявлен факт незаконного приема металлолома, за который уфимскому ООО «Блеск» грозил штраф до 50 тысяч рублей. Чтобы избежать административной ответственности, сотрудник организации предложил полицейскому 5 тысяч рублей, а также пообещал ежемесячно передавать деньги за сокрытие незаконной деятельности.

Полицейский доложил о предложении руководству, на основании чего было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Калининский суд признал фирму виновной и оштрафовал на 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.