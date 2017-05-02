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2 мая 2017 г.

Жители Башкирии просят Рустэма Хамитова изменить условия выплаты 300 тысяч рублей

Жители Башкирии просят Рустэма Хамитова изменить условия выплаты 300 тысяч рублей

Соответствующие петиции жители республики опубликовали на портале «Голос РБ».

Молодые родители из Башкирии обращаются к Главе республики с просьбой изменить условия, на основании которых будут производиться выплаты единовременной помощи на улучшение жилищных условий. Они просят включить в программу семьи, первенцы которых были рождены в 2015 и 2016 годах.

Напомним, что на выплату 300 тысяч семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в соответствии с Указом, могут претендовать только те семьи, в которых первенец родился в 2017-2018 годах.

Теги: петиция Рустэму Хамитову, 300 тысяч за первенца
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