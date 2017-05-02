Жители Башкирии просят Рустэма Хамитова изменить условия выплаты 300 тысяч рублей

2 мая 2017 г.

Соответствующие петиции жители республики опубликовали на портале «Голос РБ».

Молодые родители из Башкирии обращаются к Главе республики с просьбой изменить условия, на основании которых будут производиться выплаты единовременной помощи на улучшение жилищных условий. Они просят включить в программу семьи, первенцы которых были рождены в 2015 и 2016 годах.

Напомним, что на выплату 300 тысяч семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в соответствии с Указом, могут претендовать только те семьи, в которых первенец родился в 2017-2018 годах.