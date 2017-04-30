Ирек Ялалов принял участие в церемониях открытия городских фонтанов

30 апреля 2017 г.

29 апреля в башкирской столице официально открыли сезон фонтанов. Заработали фонтаны в Ленинском, Советском, Кировском и Орджоникидзевском районах города.

На церемонии открытия фонтана «Семь девушек» состоялся концерт, подготовленный студентами вузов и артистами уфимских театров. Также на торжественном мероприятии присутствовал мэр столицы Ирек Ялалов.

- Это особенный объект — не фонтан, а произведение искусства, в котором воспевается свободолюбие нашего народа, - сказал сити-менеджер.

В этот день Ирек Ялалов также посетил официальное открытие фонтана на площади Салавата Юлаева.

Фотографии с церемоний открытия фонтанов можно посмотреть ТУТ.