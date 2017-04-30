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30 апреля 2017 г.
Ирек Ялалов принял участие в церемониях открытия городских фонтанов
29 апреля в башкирской столице официально открыли сезон фонтанов. Заработали фонтаны в Ленинском, Советском, Кировском и Орджоникидзевском районах города.
На церемонии открытия фонтана «Семь девушек» состоялся концерт, подготовленный студентами вузов и артистами уфимских театров. Также на торжественном мероприятии присутствовал мэр столицы Ирек Ялалов.
- Это особенный объект — не фонтан, а произведение искусства, в котором воспевается свободолюбие нашего народа, - сказал сити-менеджер.
В этот день Ирек Ялалов также посетил официальное открытие фонтана на площади Салавата Юлаева.
Фотографии с церемоний открытия фонтанов можно посмотреть ТУТ.
фото: Рустам Имамов
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