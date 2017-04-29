﻿
Главная / Общество /
29 апреля 2017 г.

В Башкирии девушке без стопы отказали в инвалидности

В Башкирии девушке без стопы отказали в инвалидности

26-летняя жительница Стерлитамака Мария Иванова (имя изменено, - прим. автора) родилась с аномалией развития правой стопы. Еще восемь лет назад с оформлением инвалидности у девушки проблем не было, но в 2009 году в родном городе после прохождения Врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК) в инвалидности ей отказали, объясняя это тем, что ноги нет в недостаточной степени.

Чтобы ходить, Мария использует специальный протез, который фиксируется в нижней части ноги. Приходится заказывать его раз в год, так как через некоторое время он ломается. Стоимость его составляет 7000 рублей. Государство предоставляет скидку 70% на его покупку, иначе приобретать протез она бы не имела возможности.

После отказа в Стерлитамаке девушка в надежде на справедливость поехала в Уфу, прошла дополнительные анализы и собрала множество документов, подтверждающих отсутствие конечности, однако в башкирской столице ей также отказали.

- По мне и ток пускали, чтоб проверить, что ноги нет. Знаете, так больно было...Я вышла из кабинета в слезах. Хорошо, что рядом мама была. И иглоукалывание использовали. Это издевательство я перенесла, и в итоге нет инвалидности, - рассказывает Мария.

Девушке и ее родственникам непонятно, почему до 18 лет ее признавали инвалидом, а сейчас отказываются.

Екатерина Старостина
Теги: оформление инвалидности, ВТЭК, пособие по инвалидности
731 Оценить новость:  2  1
Отправить
Афиша праздничных мероприятий в Уфе
28 Апрель 2017 г.
Афиша праздничных мероприятий в Уфе
Под Уфой появится огромный парк
28 Апрель 2017 г.
Под Уфой появится огромный парк
Онкобольной с раком легких обратился к журналистам из уфимского изолятора
28 Апрель 2017 г.
Онкобольной с раком легких обратился к журналистам из уфимского изолятора
В Кумертау построят предприятие на 900 рабочих мест
28 Апрель 2017 г.
В Кумертау построят предприятие на 900 рабочих мест
В Башкирии стартовал прием работ на крупную государственную премию
28 Апрель 2017 г.
В Башкирии стартовал прием работ на крупную государственную премию
В Башкирии водоснабжающие и водоотводящие организации работают без лицензии
28 Апрель 2017 г.
В Башкирии водоснабжающие и водоотводящие организации работают без лицензии
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]