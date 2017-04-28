Афиша праздничных мероприятий в Уфе

28 апреля 2017 г.

В Уфе 29 апреля состоится ряд праздничных мероприятий, посвященных международному дню танца, открытию сезона фонтанов, Празднику весны и труда. Уфимцев и гостей столицы ждут развлекательные и спортивные программы во всех районах города.

Так в Демском районе столицы на площади возле ДТ «Орион» с 14.00 до 18.00 часов пройдет праздник, посвященный международному Дню танца. Гостей ждут выступления творческих коллективов, экологический квест, ярмарка детских творческих работ, мастер-классы по ландшафтному дизайну и прикладному творчеству. В 17.00 состоится торжественная церемония запуска фонтана.

В Кировском районе в сквере «Театральный» горожан и гостей Уфы ждут в 13.00 на церемонии открытия фонтана «Семь девушек». Далее в ТДК «Гостиный двор» состоится развлекательная программа, которая завершится дискотекой.

На площади Салавата Юлаева торжественное открытие фонтана состоится в 14.00, после чего гостей ждет яркая концертная программа. А в 12.00 запуск фонтана состоится в сквере Мустая Карима.

В Ленинском районе Уфы в сквере «Волна» состоятся спортивные состязания, экологический квест, турнир по мини-футболу, конкурс рисунков на асфальте «Этот город самый лучший город на земле», а также игровая программа для малышей. Каждый здесь найдет занятие по душе.

В парке культуры и отдыха «Кашкадан» также состоятся культурно-массовые мероприятия, посвящённые международному Дню танца. Гостей ждет концертная программа и различные интерактивные площадки.

На площади им. В.И.Ленина с 14.00 до 18.00 часов пройдет городской фестиваль танца.

В Советском районе столицы в полдень состоится открытие фонтана перед Дворцом молодежи. А самым главным праздником дня станет спортивный праздник ЗОЖ-фест в сквере 50 лет Победы. Начало – в 12.00. В программе фестиваля: crossfit, мини-футбол, воркаут, слэклайн, скандинавская ходьба.

В Орджоникидзевском районе Уфы с 14.00 до 18.00 часов на площади Орджоникидзе перед Дворцом молодёжи УГНТУ состоятся спортивно-массовые мероприятия. В 14.00 здесь состоится запуск светомузыкального фонтана.

Для жителей Калининского района на площади перед ДК «Машиностроитель» состоится культурно-развлекательная программа, посвященная международному дню танца. Откроет ее - концерт «Весна идёт - весне дорогу!» Начало - в 14.00. Также здесь состоится экологический квест и шахматно - шашечный турнир. На площади перед ДК «Моторостроитель» с 9.00 начнет работу сельскохозяйственная ярмарка, которая продлится до 17.00.

Жителей и гостей столицы приглашают посетить праздничные мероприятия всей семьей!