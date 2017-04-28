Под Уфой появится огромный парк

28 апреля 2017 г.

28 апреля прошла масштабная компенсационная акция по посадке лип и сосен. Сотни деревьев встанут «живым щитом» в парке села Дмитриевка Уфимского района после окончания работ по озеленению сотрудниками ФКУ Упрдор «Приуралье».

В рамках года Экологии организатором выступило ФКУ Упрдор «Приуралье». Соблюдение экологических норм защиты территории республики – важное направление организации по реализации проекта по строительству М-7 «Волга».

Последние два года ФКУ Упрдор «Приуралье» ведет масштабное строительство участка с 1310-й по 1321-й километр автомагистрали М-7 «Волга». Будущая транспортная развязка позволит разделить движение транспорта и создаст условия быстрого движения для транзитов.

- Реализация столь масштабного проекта потребовала вырубку нескольких десятков деревьев, попавших в зону строительства. Поэтому вместо 48 вырубленных деревьев ФКУ Упрдор «Приуралье», провело компенсационное озеленение. Планируется высадить около сотни деревьев породы липы и сосны, - отмечает начальник Уфимского территориального управления Министерства экологии и природопользования Башкирии Альфия Абзелилова.

- Дорожники понимают сколь вредны бывают выбросы, они проводят правильные акции и правильные мероприятия, для того чтобы обратить внимание на решение экологических вопросов, - делится директор МОБУДО «Уфимского районного Дома детского творчества» Александр Зорин.

Перед началом мероприятия была проведена познавательная лекция по истории охраны и защите леса для учащихся средней школы села Дмитриевка.