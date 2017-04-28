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28 апреля 2017 г.

Онкобольной с раком легких обратился к журналистам из уфимского изолятора

Онкобольной с раком легких обратился к журналистам из уфимского изолятора

47 летний Марат Минликиев  через своего адвоката передал обращение к  правозащитникам и журналистам. Мужчина утверждает, что  его держат в следственном изоляторе с серьезной болезнью и ему нужно срочно пройти обследование. Текст обращения можно посмотреть тут:

- Я нахожусь в следственном изоляторе №1 города Уфы, где мне уже месяц назад поставили диагноз рак легких, второй стадии. Болезнь прогрессирует, нужна срочная медицинская помощь, химиотерапия и операция. Моя болезнь является основанием для освобождения. Для постановки окончательного диагноза нужно заключение врачебной комиссии, которое дается только после обследования в спецклинике. Чтобы клиника дала результаты обследования нужно, чтобы администрация вывезла меня туда. Но меня никто не слушает, на   жалобы в прокуратуру и УФСИн никто не реагирует, - написал Марат.

Фото: mainfun.ru
Теги: Уфимский изолятор, онкобольной, рак легких
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