Онкобольной с раком легких обратился к журналистам из уфимского изолятора

28 апреля 2017 г.

47 летний Марат Минликиев через своего адвоката передал обращение к правозащитникам и журналистам. Мужчина утверждает, что его держат в следственном изоляторе с серьезной болезнью и ему нужно срочно пройти обследование. Текст обращения можно посмотреть тут:

- Я нахожусь в следственном изоляторе №1 города Уфы, где мне уже месяц назад поставили диагноз рак легких, второй стадии. Болезнь прогрессирует, нужна срочная медицинская помощь, химиотерапия и операция. Моя болезнь является основанием для освобождения. Для постановки окончательного диагноза нужно заключение врачебной комиссии, которое дается только после обследования в спецклинике. Чтобы клиника дала результаты обследования нужно, чтобы администрация вывезла меня туда. Но меня никто не слушает, на жалобы в прокуратуру и УФСИн никто не реагирует, - написал Марат.