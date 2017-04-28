В Кумертау построят предприятие на 900 рабочих мест

28 апреля 2017 г.

Компания «Ойлтиммаш», созданная гендиректором «Ойлтим» из Томска и предпринимателем из Кумертау, планирует построить в Кумертау производство высокотехнологичного нефтяного оборудования. Проект рассчитан на 2 года, в первый год будет создано 281 рабочее место с инвестиционными вложениями в размере 154,8 миллионов рублей. В общей сложности на строительство предприятия инвестор выделит 239 миллионов рублей, а за второй год будет создано 900 рабочих мест. Работники будут получать зарплату в размере 19 тысяч рублей.

Об этом стало известно 26 апреля на заседании рабочей группы по рассмотрению заявлений от юридических лиц на присвоение статуса резидента ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития). На нем было рассмотрено заявление на создание в башкирском городе предприятия «Ойлтиммаш».