В Башкирии стартовал прием работ на крупную государственную премию

28 апреля 2017 г.

Объявлен прием работ на соискание Государственной республиканской молодежной премии имени Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и архитектуры.

На молодежную премию могут выдвигаться произведения искусства и архитектуры, публично исполненные, сооруженные не менее чем за один год до дня выдвижения, произведения в области литературы, литературоведения и искусствоведения после их опубликования в печати, произведения в области музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадного и циркового искусства, дизайна, кино и телевидения — после обнародования и широкого ознакомления общественности на концертах, выставках и премьерах в театрах и кинотеатрах, по радио и телевидению.

Возраст соискателей должен быть не менее 16 и не более 35 лет. Лауреатами могут стать как один автор, так и творческий коллектив, состоящий не более чем из пяти человек.

Материалы принимаются до 1 июля по адресу: 450000, г. Уфа, ул. Ленина, 10, каб. 24 — отдел поддержки талантливой молодежи и молодежных инициатив. Справки по телефону: (347) 218-03-08 или электронной почте: kuptcova.ar@bashkortostan.ru.

Премия была названа в честь известного поэта Шайхзады Бабича и в ознаменование 100-летнего юбилея со дня его рождения.

Основной целью награждения премией является поощрение молодых писателей, художников, артистов, музыкантов, архитекторов и режиссёров, внёсших значительный вклад в развитие Республики Башкортостан. До 2011 года премия была ежегодной, а теперь вручается один раз в два года.