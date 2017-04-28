В Башкирии водоснабжающие и водоотводящие организации работают без лицензии

28 апреля 2017 г.

Нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства были выялены Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой.

Было установлено, что у нескольких предприятий отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие безопасность источников питьевого водоснабжения для здоровья населения. Водозаборы эксплуатируются без установленных зон санитарной охраны.

Ряд предприятий ЖКХ нелегитимно используют воду, сбрасывают стоки без разрешительных документов, в том числе, с превышением предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Также выявлены факты безлицензионной добычи подземных вод, либо с нарушением условий лицензии на такую деятельность.

К примеру, ООО «Мияки-Коммунальный сервис» снабжает питьевой водой предприятия 4 населенных пунктов Миякинского района, не имея лицензии на добычу подземных вод.

Всего по результатам проверки выявлено 73 нарушения, в целях устранения которых в суды республики направлено 11 исковых заявлений, внесено 25 представлений. По результатам их рассмотрения организациями ЖКХ разработаны планы по устранению выявленных нарушений, 41 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 32 руководителя и виновных должностных лица предприятий привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 240 тысяч рублей.