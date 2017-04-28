﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,9838
EUR62,0440
GBP73,6231
курс ЦБ РФ на 29 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+13°
Ясно
ночь +10°,  утро +12°,  br/>д +19°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
28 апреля 2017 г.

В Башкирии водоснабжающие и водоотводящие организации работают без лицензии

В Башкирии водоснабжающие и водоотводящие организации работают без лицензии

Нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства были выялены Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой.

Было установлено, что у нескольких предприятий отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие безопасность источников питьевого водоснабжения для здоровья населения. Водозаборы эксплуатируются без установленных зон санитарной охраны.
Ряд предприятий ЖКХ нелегитимно используют воду, сбрасывают стоки без разрешительных документов, в том числе, с превышением предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Также выявлены факты безлицензионной добычи подземных вод, либо с нарушением условий лицензии на такую деятельность.

К примеру, ООО «Мияки-Коммунальный сервис» снабжает питьевой водой предприятия 4 населенных пунктов Миякинского района, не имея лицензии на добычу подземных вод.

Всего по результатам проверки выявлено 73 нарушения, в целях устранения которых в суды республики направлено 11 исковых заявлений, внесено 25 представлений. По результатам их рассмотрения организациями ЖКХ разработаны планы по устранению выявленных нарушений, 41 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 32 руководителя и виновных должностных лица предприятий привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 240 тысяч рублей.

Теги: питьевая вода добывается без лицензии, водоснабжающие и водоотводящие предприятия Башкирии
112 Оценить новость:  0  0
Отправить
Афиша праздничных мероприятий в Уфе
28 Апрель 2017 г.
Афиша праздничных мероприятий в Уфе
Под Уфой появится огромный парк
28 Апрель 2017 г.
Под Уфой появится огромный парк
Онкобольной с раком легких обратился к журналистам из уфимского изолятора
28 Апрель 2017 г.
Онкобольной с раком легких обратился к журналистам из уфимского изолятора
В Кумертау построят предприятие на 900 рабочих мест
28 Апрель 2017 г.
В Кумертау построят предприятие на 900 рабочих мест
В Башкирии стартовал прием работ на крупную государственную премию
28 Апрель 2017 г.
В Башкирии стартовал прием работ на крупную государственную премию
В Уфе обманутые дольщики вышли на одиночный пикет
28 Апрель 2017 г.
В Уфе обманутые дольщики вышли на одиночный пикет
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]