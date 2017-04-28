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28 апреля 2017 г.

В Уфе обманутые дольщики вышли на одиночный пикет

В Уфе обманутые дольщики вышли на одиночный пикет

Члены Жилищно-строительного кооператива «Жилой дом №125/1 по улице Менделеева». Вышли на одиночный пикет рядом со зданием городской администрации.

Люди утверждают, что   их дом должен был быть сданным в эксплуатацию в 2010 году, но до сих пор этого не случилось.

-    Мы ждем свои квартиры вот уже 7 лет!  Срок сдачи дома был назначен четвертый квартал 2010 года. Все это время многим дольщикам приходится проживать в съемных квартирах, платить за аренду, вместо того, чтобы жить в своей квартире, на которую они имеют полное законное право.
 Мы в полном неведении относительно будущих сроков и застройщиков нашего дома, а также в страхе за то, что наш многоквартирный дом так и останется незавершенным или будет подвергнут сносу. Многие дольщики находятся в отчаянии и боятся остаться без жилья.  Администрация ГО г.Уфы и МУП «Служба заказчика и технического надзора» Администрации ГО г.Уфа Республики Башкортостан взяла на себя обязательства по окончанию строительства проблемных домов, но пока результатов никаких, - рассказали proural дольщики.

Теги: обманутые дольщики, купить жилье в Уфе
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