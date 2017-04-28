﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,9838
EUR62,0440
GBP73,6231
курс ЦБ РФ на 29 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+13°
Ясно
ночь +10°,  утро +12°,  br/>д +19°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
28 апреля 2017 г.

В Башкирии пройдут Дни республики Крым

В Башкирии пройдут Дни республики Крым

С 18 по 20 мая в Башкортостане стартуют дни республики Крым, сообщил на полях третьего ялтинского международного экономического форума глава региона Сергей Аксенов. Масштабное событие будет включать в себя как деловую, так и культурную программу.
С момента вхождения Крыма в состав России в Башкирии установили с новым регионом прочные экономические и культурные связи. Республика активно помогает Белогорскому району Крыма в решении различных вопросов и в том числе агропромышленного комплекса, который завершился в минувшие выходные, представители республики также принимали активное участие.

- Я хочу сказать спасибо коллегам из Башкирии, которые полностью курируют Белогорский район  и оказывают ему огромную, колоссальную помощь, – рассказал  глава Крыма Сергей Аксенов.

Теги: Крым, в Башкирии пройдут дни Крыма
105 Оценить новость:  0  0
Отправить
Афиша праздничных мероприятий в Уфе
28 Апрель 2017 г.
Афиша праздничных мероприятий в Уфе
Под Уфой появится огромный парк
28 Апрель 2017 г.
Под Уфой появится огромный парк
Онкобольной с раком легких обратился к журналистам из уфимского изолятора
28 Апрель 2017 г.
Онкобольной с раком легких обратился к журналистам из уфимского изолятора
В Кумертау построят предприятие на 900 рабочих мест
28 Апрель 2017 г.
В Кумертау построят предприятие на 900 рабочих мест
В Башкирии стартовал прием работ на крупную государственную премию
28 Апрель 2017 г.
В Башкирии стартовал прием работ на крупную государственную премию
В Башкирии водоснабжающие и водоотводящие организации работают без лицензии
28 Апрель 2017 г.
В Башкирии водоснабжающие и водоотводящие организации работают без лицензии
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]