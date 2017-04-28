В Башкирии пройдут Дни республики Крым

28 апреля 2017 г.

С 18 по 20 мая в Башкортостане стартуют дни республики Крым, сообщил на полях третьего ялтинского международного экономического форума глава региона Сергей Аксенов. Масштабное событие будет включать в себя как деловую, так и культурную программу.

С момента вхождения Крыма в состав России в Башкирии установили с новым регионом прочные экономические и культурные связи. Республика активно помогает Белогорскому району Крыма в решении различных вопросов и в том числе агропромышленного комплекса, который завершился в минувшие выходные, представители республики также принимали активное участие.

- Я хочу сказать спасибо коллегам из Башкирии, которые полностью курируют Белогорский район и оказывают ему огромную, колоссальную помощь, – рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.