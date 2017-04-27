Занимаются личными делами в рабочее время: уфимка жалуется на 44 поликлинику

27 апреля 2017 г.

Специалисты портала «ДоступнаяМедицина.рф» ежедневно проводят мониторинг поступивших обращений. На основе собранных данных они формируют рейтинг тех регионов, где проблема получения качественной медицинской помощи стоит наиболее остро. И если абсолютным рекордсменом за время работы портала по количеству жалоб является Москва и Московская область, то с начала текущего года большое количество обращений стало поступать от граждан из Уфы.

Из Республики Башкортостан пациенты в основном пишут о том, что не могут попасть на прием к нужному специалисту. С такой проблемой столкнулась и Альбина Зубаирова. Обратившись к терапевту за медицинской помощью в поликлинику №44, получила отказ в записи.

- О причинах данного решения объяснений мне дано не было, - рассказывает Альбина Зубаирова.

Записаться через онлайн регистратуру у пациентки также не получилось. Сайт не работал, а выдаваемых талонов до открытия поликлиники на всех пациентов не хватало. Как пишет в обращении Альбина Зубаирова, через несколько дней ей все же удалось попасть на прием, но оказанием медицинской помощи она осталась недовольна.

- Во время моего посещения медицинские работники вместо непосредственного исполнения собственных обязанностей часто отсутствовали на своем рабочем месте, занимались в рабочее время личными делами, - рассказывает порталу «ДоступнаяМедицина.рф» Альбина Зубаирова.

Кстати, Уфа – один из немногих регионов России, где информацию об интересующем враче можно найти на просторах интернета. В Республике Башкортостан существует рейтинг специалистов, поэтому многие пациенты сначала читают разнообразные форумы, чтобы попасть именно в то медицинское учреждение, где помощь будет оказана в полном объеме. Все это говорит о том, что система современного здравоохранения несовершенна. И люди вынуждены терять драгоценное время на поиск хорошего врача.

По вышеупомянутому случаю специалистами портала «ДоступнаяМедицина.рф» было направлено заявление в Министерство здравоохранения Республики Башкортостан с требованием принять меры, и в настоящий момент ожидается ответ от надзорных органов.