Погода в выходные дни будет теплой и солнечной

27 апреля 2017 г.

В выходные и праздничные дни в Уфе установится теплая, солнечная погода с температурой днем под + 15°С и +20°С, ночью до +2°С и +7°С. В некоторых северных и северо-восточных районах республики 29 и 30 апреля пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В этих местах республики столбики термометров покажут ночью уровень температуры до +2°С и +3°С, днем до +10°С и +15°С.

В целом погода в праздничные дни в столице республики составит ночью +3°С и +6°С градусов, днем температура повысится до +17°С и +19°С градусов. Влияние холодного фронта 30 апреля приведет к понижению температуры до +13°С и +15°С градусов.

Такие погодные условия вполне благоприятны для начала весенне-полевых работ.