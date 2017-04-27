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27 апреля 2017 г.

Погода в выходные дни будет теплой и солнечной

Погода в выходные дни будет теплой и солнечной

В выходные и праздничные дни в Уфе установится теплая, солнечная погода с температурой днем под + 15°С и +20°С, ночью до +2°С и +7°С. В некоторых северных и северо-восточных районах республики 29 и 30 апреля пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В этих местах республики столбики термометров покажут ночью уровень температуры до +2°С и +3°С, днем до +10°С и +15°С. 

В целом погода в праздничные дни в столице республики составит ночью +3°С и +6°С градусов, днем температура повысится до +17°С и +19°С градусов. Влияние холодного фронта 30 апреля приведет к понижению температуры до +13°С и +15°С градусов.

Такие погодные условия вполне благоприятны для начала весенне-полевых работ. 

 

Алина Нураева, фото: Рустам Имамов
Теги: Погода на майские праздники, погода в Башкирии
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