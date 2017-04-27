Уфимцев приглашают на международный день танца

27 апреля 2017 г.

27 мая отмечается международный день танца в Уфе. В Башкирской государственной филармонии в этот день состоится мультимедийный концерт-перфоманс «Танец. Жизнь».

В Международный день танца 27 апреля 2017 года в 19-00 часов в Башкирской государственной филармонии состоится мультимедийный концерта-перфоманс «Танец. Жизнь». Это сольный концерт народной артистки Республики Башкортостан Лилии Хазигалеевой, где кроме танца будет представлены такие направления как музыкальный перфоманс, битбокс, виолончель, хоровое пение и жестовое пение, классические инструменты, танцы народов мира и чтение стихов.

Сам концерт начнется с небольшого перфоманса, где зрителей окунут в атмосферу закулисной жизни. Действие будет разворачиватся не только на сцене, но и на экране. Специально к концерту снято несколько короткометражных фильмов.

- Танец – это искусство, для которого не нужны ни кисть, ни ручка. Это самый доступный и близкий способ самовыражения для человека в любой точке мира, - поделилась идеями режиссер Раушана Сафуан.

- В каждом городе есть не просто любители танцев, а артисты, для которых танец – смысл жизни! И они - те самые «пазлы», из которых складывается танцевальная картина мира. В этой программе образ Лилии – собирательный, она - символ, объединяющий все смыслы», добавила она.

Будут приглашены артисты: Екатерина Ямщикова, Фадис Ганиев, Марсель Кутуев, Загир Исянчурин, Полина Кобец, Сиявуш Шермат-заде (вокал), Марат Садриев (скрипка), Аяз Нухов (виолончель), Фарид Бухаров (битбокс), эстрадная группа «Караван», этно-рок группа «Аргымак» и коллеги по танцевальному цеху.