6 самых красивых и бюджетных туристических маршрутов по Башкирии на майские праздники

27 апреля 2017 г.

Приближаются майские праздники, и если погода не преподнесет сюрпризов в виде сильных дождей, в выходные дни многие отправятся за город. Те, кто хочет разнообразить отдых и сменить дачные хлопоты на лес и горы, может провести праздники с пользой для здоровья и души - в походе.

Proural составил список самых красивых туристических мест Башкирии и Челябинской области, для посещения которых не понадобиться больших затрат, даже со снаряжением напрокат стоимость похода составит не больше 3500 рублей.

1. Айгир - пожалуй, самое известное место для туризма в Башкирии. Здесь сквозь гряду высоких Уральских гор расположился Малый Инзер, с одной стороны от которого в заповедной зоне возвышается Малый Ямантау, с другой - выходит стеной из каменных бастионов хребет Караташ и Орлиные скалы. Со скал открывается потрясающая панорама гор с видом на самую высокую вершину Южного Урала – Большой Ямантау.

Большое количество впечатлений туристам приносит рассвет, проведенный на Айгире. Ранним утром долину застилает густой туман, создавая впечатление, что находящиеся на вершине горы окружены облаками.

2. Большой Иремель – вторая по высоте вершина на Южном Урале (1582 м). Во время похода туристам выпадает прекрасная возможность пройти четыре климатические зоны - от зеленых лугов, хвойного леса, тундры, покрытой мхом, до горной вершины, стоя на которой можно насладиться великолепной панорамой Уральских гор.

3. Природный парк «Мурадымовское ущелье» славится самым большим количеством пещер на Урале, здесь их 46. Здесь водятся медведи, лоси, кабаны, волки, лисы и зайцы. Приезжая сюда, туристы также могут посетить Мурадымовскую пещеру - одну из крупнейших и красивейших пещер Южного Урала. Свою известность она приобрела благодаря живописным кальцитовым натекам на стенах. Однако полюбоваться причудливыми сталагмитами, сталактитами, сталагнатами, увидеть пещерное озеро «Загадка» и речку, увидеть и изучить можно только в ходе платной экскурсии.

4. Инзерские Зубчатки - один из самых красивых горных хребтов Башкирии, протяженностью 7 километров. Высота высшей точки хребта составляет 1161 метр. Склоны и вершины хребта покрыты густым смешанным лесом, из темноты которого поднимаются остроконечные скалы, останцы и отвесные стены, несравненные в своей красоте и неприступности.

5. Национальный парк Таганай - потрясающие пейзажи, обилие гор, уникальная флора и фауна. Здесь почти нетронутыми сохранились многие ценные экосистемы - горные тундры и луга, редколесья и реликтовые леса. На территории национального парка находятся старинные минеральные копи, богатства которых представлены в коллекциях многих минералогических музеев как в России, так и за ее границами.

6. Национальный парк Зюраткуль – горы, простирающиеся вокруг одноименного высокогорного озера. С горного хребта открывается удивительная панорама Уральских гор, а также волшебный вид на озеро. Окрестности - хвойные леса с многообразием цветов и растений.

Уфимец Динар Латыпов ходит в походы летом и зимой. Со своими друзьями он успел посетить практически все вышеперечисленные места.

– Айгир – очень хороший вариант, чтобы сэкономить время и средства, но получить массу бесценных впечатлений. Путешествие на Иремель обойдется дороже, но там обязательно нужно побывать хотя бы раз в жизни. Инзерские Зубчатки - место крайне интересное, мистическое, но дороговато, если вдвоем-вчетвером, так как заброска дорогая, а пешком 20 с лишним километров в одну сторону. Мурадымовское ущелье находится недалеко, зато виды очень красивые и пещеры, - говорит Динар.

Редакция proural благодарит туристический клуб «Варяг» за предоставленную информацию.