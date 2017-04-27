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27 апреля 2017 г.

В Башкирии открывается сезон продовольственных ярмарок

В Башкирии открывается сезон продовольственных ярмарок

29 апреля на пяти площадках столицы республики пройдут продовольственные и тематические ярмарки «Все для сада и огорода».

В эту субботу, 29 апреля, на пяти площадках столицы республики пройдут продовольственные и тематические ярмарки «Все для сада и огорода». Места проведения в Уфе:

  • Демский район: автодорога по ул. Правды, 18−20 от ул.Таллинская до ул.Ухтомского; 
  • Калининский район: на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» по ул.Машиностроителей,10; 
  • Ленинский район: площадь перед сквером «Волна» по ул.Ахметова, 299, 
  • Октябрьский район: площадь перед Дворцом спорта по ул.Р.Зорге,41, 
  • Орджоникидзевский район: площадь Дворца им.С.Орджоникидзе ул.Первомайская,14.
Алина Нураева
Теги: продовольственные ярмарки, рынки Уфы
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