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27 апреля 2017 г.
В Башкирии открывается сезон продовольственных ярмарок
29 апреля на пяти площадках столицы республики пройдут продовольственные и тематические ярмарки «Все для сада и огорода».
В эту субботу, 29 апреля, на пяти площадках столицы республики пройдут продовольственные и тематические ярмарки «Все для сада и огорода». Места проведения в Уфе:
- Демский район: автодорога по ул. Правды, 18−20 от ул.Таллинская до ул.Ухтомского;
- Калининский район: на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» по ул.Машиностроителей,10;
- Ленинский район: площадь перед сквером «Волна» по ул.Ахметова, 299,
- Октябрьский район: площадь перед Дворцом спорта по ул.Р.Зорге,41,
- Орджоникидзевский район: площадь Дворца им.С.Орджоникидзе ул.Первомайская,14.
Алина Нураева
27 Апрель 2017 г.
27 Апрель 2017 г.
27 Апрель 2017 г.
27 Апрель 2017 г.