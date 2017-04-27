В Башкирии открывается сезон продовольственных ярмарок

27 апреля 2017 г.

29 апреля на пяти площадках столицы республики пройдут продовольственные и тематические ярмарки «Все для сада и огорода».

В эту субботу, 29 апреля, на пяти площадках столицы республики пройдут продовольственные и тематические ярмарки «Все для сада и огорода». Места проведения в Уфе: