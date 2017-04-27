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27 апреля 2017 г.

В Башкирии молодые семьи получили 18 миллионов на жилье

В Башкирии молодые семьи получили 18 миллионов на жилье

19 семей в Туймазинском районе получили средства на приобретение или строительство жилья на общую сумму 18 миллионов рублей.

Помимо этого, государственная поддержка оказана еще 19 семьям работников агропромышленного комплекса и социальной сферы в прошлом году. В итоге субсидии получили более 100 туймазинских семей за пять лет участия в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

В рамках реализации данной программы с 2013 года в районе обеспечены газом 277 участков в селе Райманово; три улицы села Нуркеево, села Кендек-Тамак; обеспечено водоснабжение в деревне Горный, трех улиц села Япрыково, улицы Горной села Ильчимбетово; построен водопровод в селах Нижнетроицкий, Кандры, Субханкулово, Старое Субханкулово.

Благодаря финансированию в рамках этой программы в районе с 2014 года ведется строительство крупного объекта «Комплексная компактная застройка и благоустройство села Дуслык». На сегодня завершено строительство сетей электро-газо-водоснабжения земельного массива на 500 участков. Завершается строительство детсада на 60 мест, ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает «Башинформ».

Алина Нураева
Теги: Туймазы, субсидии, устойчивое развитие сельских территорий
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