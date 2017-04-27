В Уфе открыли Вишневую аллею

27 апреля 2017 г.

В Уфе участники фестиваля «Театральная весна» посадили Вишневый сад. Мероприятие прошло 26 апреля на территории санатория «Зеленая роща» и посвящено Году Экологии в Башкирии. Каждому молодому актеру, представляющему один из республиканских театров, даны были саженцы вишневых деревьев. В будущем на территории санатория у каждого театра появится свое вишневое дерево.

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Отметим, что с 2015 года республиканский Центр драматургии и режиссуры совместно с Союзом театральных деятелей РБ проводит акцию «Вишневая аллея». Ее суть заключается в высадке саженцев вишни на различных городских территориях. Известные деятели культуры и искусства, представители власти и деловых кругов, общественных организаций уже приняли участие в этой акции. И уже сейчас подобная «Вишневая аллея» украшает территории дома-музея имени Мажита Гафури и Литературного музея Башкирии. В нынешнем году акция прошла в рамках IX Республиканского фестиваля «Театральная весна», удостоенного Гранта Главы на поддержку наиболее значимых творческих проектов в 2017 году. На сегодня подобные аллеи украшают территории дома-музея им. М. Гафури и Литературного музея РБ.